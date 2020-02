Ben Affleck, gwiazda dobrze ocenianego dramatu sensacyjnego Księgowy z 2016 roku ujawnia, iż planowana kontynuacja może nie być filmem, a serialem.

Informację taką aktor podał w trakcie jednego z ostatnich wywiadów.

Rozmawialiśmy o tym. Toczą się dyskusje czy nie zrobić tego w wersji telewizyjnej. Jednak scenarzysta oryginału jest obecnie bardzo zajęty. Być może uda nam się stworzyć jakiś skrypt, który można by zmodernizować i przekształcić w kontynuację. powiedział Affleck

Byłbym zachwycony ponowną pracą z reżyserem Gavinem O’Connorem. Przy tworzeniu pierwszego filmu było naprawdę zabawnie i chciałbym zrobić to ponownie. dodał

W filmie Księgowy Affleck wcielił się w Christiana Wolffa, matematycznego geniusza pracującego jako księgowy dla najbardziej niebezpiecznych organizacji przestępczych na świecie. Kiedy zaczynają interesować się nim ludzie odpowiedzialni za ściąganie przestępców to podejmuje on legalną pracę w firmie specjalizującej się robotyką. Jednak i ta praca okazuje się niebezpieczna. Odkrywa on bowiem prawdziwy obraz finansowej sytuacji spółki, co powoduje, że pakuje się w nie lada kłopoty, a liczba ofiar zaczyna niebezpiecznie wzrastać.

Co o tym myślicie?