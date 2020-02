Ludzie, roboty i tajemnicze laboratorium. Zobaczcie zwiastun serialu ''Tales from the Loop''

Platforma Amazon opublikowała oficjalny zwiastun serialu science fiction Tales from the Loop. Produkcja ta oparta jest o książkę Simona Stålenhaga o tym samym tytule należącą do gatunku fantastyki naukowej i ukazującą alternatywną rzeczywistość.

Pomysłodawcą i autorem scenariusza jest Nathaniel Halpen. Za reżyserię odpowiada Mark Romanek. W obsadzie aktorskiej znajdują się Rebecca Hall, Paul Schneider, Daniel Zolghadri, Duncan Joiner i Jonathan Pryce.

Akcja w powieści rozgrywa się w latach 80. ubiegłego wieku. Istnieje Loop – podziemne laboratorium badawcze fizyki eksperymentalnej. Jednak dla ludzi żyjących na powierzchni Loop jest zupełnie czymś innym. Wśród wież chłodniczych bawią się dzieci znajdując co rusz dziwnego robota. Widzimy niecodzienne zestawienie zwykłej podmiejskiej wsi z czymś fantastycznym. The Loop odkrywa tajemnice wszechświata umożliwiając rzeczy, które do tej pory zarezerwowane były tylko dla fantastyki. Wielki akcelerator cząstek jaki znajduje się pod ziemią powoduje pojawianie się dziwnych i tajemniczych maszyn oraz wydarzeń.

Ciekawostką jest, że na podstawie historii Stålenhaga powstała także gra, w której to każdy z nas może znaleźć się w tym świecie i rozpocząć swoją własną przygodę.

Poniżej plakat promujący produkcję zaprojektowany przez samego Stålenhaga. Jak Wam się podoba?

Premiera serialu na Amazon Prime Video już 3 kwietnia br.