Platforma Disney+ bierze się za odnowienie kolejnego swojego dawnego dzieła. Tym razem trafiło na animację The Proud Family, która emitowana była w latach 2001-2005 i doczekała się 2 sezonów.

Animacja powróci pod tytułem The Proud Family: Louder and Prouder. Za produkcję odpowie twórca oryginału Bruce W. Smith, a także Ralph Farquhar i Calvin Brown Jr., którzy także przyczynili się do powstania The Proud Family.

Naszym zdaniem program nigdy tak naprawdę nie zniknął, ponieważ wciąż pozostało do opowiedzenia mnóstwo historii. To idealny czas na powrót i nie możemy się doczekać, aby w tę podróż zabrać ze sobą fanów, zarówno tych starych, jak i nowych. powiedzieli Smith i Farquhar we wspólnym oświadczeniu

The Proud Family emitowany był na kanale Disney Channel. Główną bohaterką była nastoletnia afroamerykańska dziewczynka Penny Proud, która mierzyła się z wyzwaniami codziennego życia w czym nie pomagała jej szalona rodzinka. Ojciec Oscar był zdecydowanie nadopiekuńczy, matka przesadzała z okazywaniem miłości, do tego dochodzi irytujące młodsze rodzeństwo i okropna babcia. Czy to mało dla kogoś z problemami dojrzewania?

Głosu animowanym bohaterom użyczą Ci sami aktorzy co w oryginale, a więc Kyla Pratt powróci jako Penny, Tommy Davidson jako Oscar, Paula Jai Parker jako Trudy, Jo Marie Payton jako Suga Mama, Karen Malina White jako Dijonay Jones, Soleil Moon Frye jako Zoey Howzer, Alisa Reyes jako LaCienega Boulevardez i Cedric the Entertainer jako wujek Bobby.