SZA oraz Justin Timberlake zaprezentowali swój wspólny singiel "The Other Side". Utwór został napisany specjalnie do filmu Trolle 2, którego polska premiera odbędzie się 29 maja.

Justin Timberlake ponownie objął rolę producenta wykonawczego przedsięwzięcia pod kątem muzycznym. Timberlake napisał oraz wykonał utwory, które będzie można usłyszeć w filmie, wraz z takimi gwiazdami muzyki jak Chris Stapleton, Kelly Clarkson, Anderson Paak, Mary J. Blige, Anna Kendrick, George Clinton i SZA.

Teledysk do utworu "The Other Side" prezentuje się następująco:

Poniżej pełna lista tytułów piosenek, które znalazły się na soundtracku. Jego premiera 13 marca.

The Other Side – SZA & Justin Timberlake Trolls Wanna Have Good Times – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson & the Pop Trolls Don’t Slack – Anderson .Paak & Justin Timberlake It’s All Love – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige & George Clinton Just Sing – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak & Kenan Thompson One More Time – Anthony Ramos Atomic Dog World Tour Remix – George Clinton and Parliament Funkadelic, Anderson .Paak & Mary J. Blige Rainbows, Unicorns, Everything Nice – Walt Dohrn & Joseph Shirley Rock N Roll Rules – HAIM & Ludwig Göransson Leaving Lonesome Flats – Dierks Bentley Born to Die – Kelly Clarkson Trolls 2 Many Hits Mashup – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop & the Pop Trolls Barracuda – Rachel Bloom Yodel Beat – Ludwig Göransson Crazy Train – Rachel Bloom I Fall to Pieces – Sam Rockwell Perfect for Me – Justin Timberlake Rock You Like a Hurricane – Rachel Bloom It’s All Love (History of Funk) – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton Just Sing (Trolls World Tour) – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop & Sam Rockwell

Queen Poppy i Branch odkrywają, że poza ich wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle, z którymi – by tak rzec – jakoś im nie po drodze. Kiedy niespodziewane niebezpieczeństwo zagrozi całej populacji Trolli, Poppy i Branch oraz ich przyjaciele wyruszą w wielką podróż przez nowe – niebezpieczne – lądy, by dokonać niemożliwego: pogodzić ze sobą wszystkie Trolle i połączyć się przeciw wrogowi.