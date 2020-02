Milla Jovovich gotowa do bitwy - zobaczcie plakaty "Monster Hunter"

Milla Jovovich i Tony Jaa do unicestwienia kilku bestii. W sieci zadebiutowały dwa plakaty promujące nadchodzące widowisko zatytułowane "Monster Hunter" na podstawie znanej gry wideo od studia Capcom.

Sony Pictures przygotowuje się do premiery filmu Monster Hunter. Scenariusz powstał na bazie popularnej gry wideo o takim samym tytule. Gwiazdami kinowej superprodukcji są Milla Jovovich i Tony Jaa.

Oprócz naszego świata istnieje również świat niebezpiecznych i potężnych potworów, które rządzą swoim domem ze śmiertelną zaciekłością. Kiedy porucznik Artemida (Milla Jovovich) i jej elitarna jednostka zostają przetransportowani przez portal do nieznanego miejsca zostają zaskoczeni. W desperackiej próbie powrotu do domu dzielny porucznik spotyka tajemniczego łowcę (Tony Jaa), którego wyjątkowe umiejętności pozwoliły mu przetrwać w tej wrogiej krainie. W obliczu nieustępliwych i przerażających ataków potworów, wojownicy łączą siły, aby walczyć i znaleźć drogę do domu.

Reżyserem filmu jest Paul W.S. Anderson. Premiera 4 września 2020 roku.