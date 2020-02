Na nic zdały się żądania aktywistek (i nie tylko), które chciały wykluczenia Romana Polańskiego z walki o francuskie Oscary. Polski filmowiec zdobył statuetkę dla najlepszego reżysera. Co ciekawe, niektóre panie były zniesmaczone decyzją Akademii Filmowej i wyszły po ogłoszeniu werdyktu. Filmem roku wybrano natomiast Nędzników.

Co ciekawe Cezar za reżyserię dla Romana Polańskiego nie był jedyną nagrodą dla polskiego twórcy. Filmowiec otrzymał również statuetkę za scenariusza adaptowany do filmu Oficer i szpieg. Skrypt napisał do spółki z Robertem Harrisem.

Co ciekawe w trakcie ogłoszenia zwycięzcy w kategorii reżyserskiej, niektóre panie postanowiły opuścić salę. Wśród nich były aktorka Adèle Haenel (nominowana za Portret kobiety w ogniu), która otwarcie krytykowała polskiego reżysera twierdząc, że pluje "w twarz wszystkim ofiarom".

Polański z powodu zapowiedzianego protestu przed ceremonią, zdecydował się nie pojawiać na gali, ponieważ obawiał się linczu.

Poniżej laureaci nagród:

Najlepszy film: Nędznicy

Najlepszy reżyser: Roman Polański – Oficer i szpieg

Najlepszy aktor: Roschdy Zem – Roubaix, une lumière

Najlepsza aktorka: Anaïs Demoustier – Alice et le maire

Najlepszy aktor drugoplanowy: Swann Arlaud – Dzięki Bogu

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Fanny Ardant – Poznajmy się jeszcze raz

Najbardziej obiecujący aktor: Alexis Manenti – Nędznicy

Najbardziej obiecująca aktorka: Lyna Khoudri – Lalka

Najlepsza muzyka filmowa: Zgubiłam swoje ciało

Najlepsza scenografia: Poznajmy się jeszcze raz

Najlepsze kostiumy: Oficer i szpieg

Najlepsze zdjęcia: Portret kobiety w ogniu

Najlepszy dźwięk: Wilcze echa

Najlepszy montaż: Nędznicy

Najlepszy scenariusz adaptowany: Oficer i szpieg

Najlepszy scenariusz oryginalny: Poznajmy się jeszcze raz

Najlepszy film animowany: Zgubiłam swoje ciało

Najlepszy film debiutancki: Lalka

Najlepszy film dokumentalny: M

Najlepszy film zagraniczny: Parasite

Najlepszy film krótkometrażowy: O włos

Najlepszy animowany film krótkometrażowy: Noc plastikowych toreb