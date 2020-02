Netflix zaprezentował zwiastun swojego nowego miniserialu zatytułowanego Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker z Octavią Spencer w roli głównej.

Nagrodzona Oscarem Octavia Spencer wciela się w Madam C.J. Walker, afroamerykańską pionierkę w branży pielęgnacji włosów i pierwszą kobietę w historii Stanów Zjednoczonych, która samodzielnie dorobiła się statusu milionerki. Inspirowany książką „On Her Own Ground” — autorstwa praprawnuczki Walker, A’Lelii Bundles — serial oryginalny Netflix „Madam C.J. Walker” po raz pierwszy przenosi na ekran historię kobiety, która stała się ikoną amerykańskiej kultury. Wbrew przeciwnościom losu, zdradom ze strony najbliższych, zaciekłej konkurencji, a przede wszystkim uprzedzeniom, z jakimi mierzyła się jako czarnoskóra kobieta w Ameryce niedługo po zniesieniu niewolnictwa, Walker udało się odnieść sukces: nie tylko stworzyła markę, która wprowadziła rewolucję na rynku produktów do pielęgnacji włosów Afroamerykanów, lecz także przyczyniła się do walki o sprawiedliwość społeczną.

W serialu pojawią się także Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Garrett Morris, Kevin Carroll czy Bill Bellamy. Za rodukcję odpowiadają Janine Sherman Barrois, Elle Johnson, Maverick Carter, LeBron James, Mark Holder, Christine Holder, Kasi Lemmons i Jamal Henderson.

Premiera serii na Netflixie 20 marca.