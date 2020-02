Grace VanderWaal bo to właśnie o niej mowa, występuję w głównej roli w najnowszej produkcji stworzonej specjalnie na platformę Disney+ zatytułowanej Gwiazdka. Mamy pierwszy polski zwiastun produkcji.

Film koncentruje się na Leo Borlocku (Graham Verchere), który jest przeciętnym uczniem w liceum Mica. Dostaje przyzwoite oceny i jest członkiem orkiestry marszowej szkoły. Wszystko to zmienia się, gdy poznaje Stargirl Caraway (Grace VanderWaal), pewną siebie i kolorową studentkę z zamiłowaniem do ukulele, która wyróżnia się w tłumie. Jest miła, odnajduje magię w przyziemności i dotyka życia innych najprostszymi gestami. Jej ekscentryczność i zaraźliwa osobowość oczarowują Leo, ich relację szybko przechodzą od ignorowania i wyśmiewania do akceptacji i pochwał, by znowu wzbudzić w Leo mnóstwo emocji.

Przypomnijmy, że Grace VanderWaal to amerykańska piosenkarka i autorka tekstów. Zyskała szerokie uznanie w młodym wieku i znana jest z charakterystycznego wokalu i często towarzyszącego sobie na ukulele. Największą sławę przyniósł jej udział w programie America’s Got Talent, po którym zyskała międzynarodowe uznanie.

W filmie występują również Karan Brar, Maximiliano Hernandez, Darby Stanchfield i Giancarlo Esposito. Produkcja powstała na podstawie powieści Jerry Spinelli, a reżyserią zajęła się Julia Hart.

Premiera zapowiedziana jest na 13 marca.