Zeszłoroczny horror Escape room czeka na swoją kontynuację. Data jej premiery jednak jest ciągle przekładana. Aktualnie Sony ogłosiło, iż film Escape room 2 zadebiutuje na sam koniec bieżącego roku, a dokładnie 30 grudnia.

fot. materiały prasowe

Za sequel odpowiada twórca pierwszej części – Adam Robitel, która okazała się kasowym hitem, bowiem przy budżecie wynoszącym 9 mln dolarów zarobiła grubo ponad 100 mln. Autorem scenariusza do kontynuacji jest Bragi F. Schut.

Fabuła oparta jest na popularnym w dzisiejszych czasach sposobie spędzania wolnego czasu, kiedy to grupa znajomych wykupuje dostęp do tajemniczego pokoju, w którym daje się zamknąć przeważnie na godzinę, aby rozwiązując pozostawione w nim zagadki odnaleźć klucz do wyjścia. W oryginalnej produkcji szóstka zupełnie obcych sobie osób otrzymuje zaproszenie do intrygującej gry. Początkowo zachwyceni pasjonującą zabawą, z czasem odkrywają, że biorą udział w sadystycznej grze na śmierć i życie. Muszą wykazać się sprytem, inteligencją i wolą przetrwania albo… zginą.

W kontynuacji powrócą Taylor Russell i Logan Miller, którzy ponownie wcielą się w Zoey i Bena. W pozostałej obsadzie znajdują się Isabelle Fuhrman, Indya Moore, Holland Roden, Thomas Cocquerel i Carlito Olivero.