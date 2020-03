Meghan Markle, księżna Sussexu ponownie spogląda w kierunku aktorstwa. Spekuluje się, że gwiazda serialu W garniturach chciałaby wystąpić w widowisku na podstawie komiksów.

Książę Harry i Meghan Markle wybrali nieco inną drogę w życiu i postanowili skupić się na swoich karierach. Oczywiście taki stan rzeczy sprawił, że zostali oni pozbawieni wielu przywilejów związanych z przynależnością do rodziny królewskiej. Dzięki temu Meghan Markle mogła podpisać umowę z Waltem Disneyem w ramach, której będzie pracowała jako lektor w wielu projektach.

A to ma być dopiero początek. Jej agenci mają zająć się znalezieniem dla Markle roli w komiksowej superprodukcji. Wydaje się, że dzięki umowie z Disneyem nie będzie to trudne, ponieważ do wytwórni należy Marvel Studios odpowiedzialne za Marvel Cinematic Universe.

Co prawda nie zostało to jeszcze potwierdzone, ale wydaje się, że powrót Meghan Markle do aktorstwa to kwestia czasu. Z racji tego, że w ręce Disneya wpadły prawa o X-Menów oraz Fantastycznej Czwórki, nie powinno być problemów ze znalezieniem jej odpowiedniej postaci do zagrania. A nie można również zapominać o DC Extended Universe, które także chętnie przywitałoby księżną Sussexu.

Czy Wy macie jakiś pomysł odnośnie postaci, którą mogłaby zagrać?