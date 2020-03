"Bart The Bad Guy" - zobaczcie plakat odcinka "Simpsonów" inspirowanego Avengers

Stacja FOX opublikowała oficjalny plakat promujący odcinek serialu animowanego dla dorosłych Simpsonowie. Nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że epizod inspirował się filmami o Avengers.

Premiera epizodu zatytułowanego "Bart The Bad Guy" miała miejsce 1 marca, a gośćmi specjalnymi byli między innymi bracia Russo, czyli reżyserzy ostatnich widowisk Marvela o grupie Avengers oraz Kevin Feige, który użyczył głosu postaci noszącej Chinnos. Jest to oczywiście nawiązanie do Thanosa, z którym w oryginalnych filmach Marvela przyszło walczyć tytułowej grupie superbohaterów.

Fabuła odcinka skupia się na Barcie, który przypadkowo widzi nowy film o superbohaterach na miesiąc przed premierą. Bohater oczywiście ma zamiar wykorzystać ten fakt do niecnych uczynków związanych ze zaspoilerowaniem światu kluczowych wydarzeń z filmu. W ten sposób rodzi się nowy super złoczyńca o pseudonimie Spoiler Man, który chce szantażować reżyserów filmu. Czy bohaterscy twórcy superprodukcji mogą powstrzymać Barta, zanim ulegnie pokusie zła?

Jak podoba Wam się plakat promujący odcinek Simpsonów?