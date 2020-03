Mamy doskonałe nowiny dla wszystkich fanów filmu Baby Driver. Z najnowszych informacji wynika, że wytwórnia Sony Pictures dała zielone światło na realizację kontynuacji świetnego filmu Edgara Wrighta.

Edgar Wright, który nie tylko jest reżyserem, ale również scenarzystą powróci do pełnienia najważniejszej funkcji na planie zdjęciowym. Z naprawdę ważnych i cieszących fanów doniesień wynika, że również główna obsada aktorska ponownie otrzyma angaż. W roli głównej jeszcze raz zobaczymy Ansela Elgorta. Oprócz niego w filmie wystąpią Lily James, Jon Bernthal, Michael Peter Balzary i CJ Jones.

Na razie szczegóły fabuły nie są znane, ale ponoć w filmie ma pojawić się nowa pierwszoplanowa postać kobieca, która odegra ważną rolę w historii Edgara Wrighta. Zdjęcia do filmu wystartują jeszcze w tym roku. Ekipa musi czekać na Ansela Elgorta, który najpierw musi nakręcić swoje sceny do serialu HBO Max – Tokyo Vice.

"Baby Driver 2" nie ma na ten moment wyznaczonej daty premiery przez Sony Pictures.

Pierwsza część to opowieść o młodym chłopaku, zmuszonym do współpracy z mafią. Postanawia jednak zerwać stosunki ze światem przestępczym, by rozpocząć nowe życie. Szybko okazuje się, że został wrobiony w brutalny napad z bronią w ręku.