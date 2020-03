W marcu i kwietniu kino Helios zaprasza na pokazy specjalne w ramach Kina Konesera. Prezentowane będą filmy nominowane lub nagrodzone Oscarami. Na dobry początek najważniejszy film 2019 roku, czyli Parasite!

POKAZ FILMU ODBĘDZIE SIĘ

02.03.2020, godzina 18.30

Parasite to mistrzowska i trzymająca w napięciu opowieść, w której czworo ludzi bez przyszłości wpada na pomysł przekrętu doskonałego. Kierowca bez pracy, gospodyni bez domu, student bez kasy i dziewczyna bez perspektyw wspólnie stworzą perfekcyjny plan: jak w najkrótszym czasie stać się kimś i zająć miejsce bogaczy. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i zawalczą o siebie. Nawet, jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między tym, co jeszcze dozwolone, a tym, co absolutnie zabronione. Bong Joon-ho pokazuje, że prawie każdy marzy o lepszym życiu, awansie i szansie na sukces. Ale tylko niektórzy – dzięki nieposkromionej wyobraźni i braku skrupułów – są w stanie po to wszystko sięgnąć.

Pod tym linkiem znajdziecie rozpiskę filmów, które będą prezentowane w ramach Oscarowych Poniedziałków.