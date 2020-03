W mediach pojawiła się ciekawa plotka, która sugeruje, że w filmie Szybcy i wściekli 9 pojawi się Ben Stiller.

Szybcy i wściekli 9 to z pewnością jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku. Zdjęcia do superprodukcji zostały zakończone w listopadzie ubiegłego roku, jednak Justin Lin i jego ekipa przygotowują się do dokrętek. Co ciekawe ma w wziąć w nich udział Ben Stiller. Prawdopodobnie będzie to tylko i wyłącznie krótki występ gościnny i fani serii oraz aktora nie powinni spodziewać się go w innych filmach należących do uniwersum.

Niestety nie podano szczegółów dotyczących roli jaką Ben Stiller miałby odegrać w filmie Szybcy i wściekli 9. Macie jakieś pomysły? Przypomnijmy, że nie będzie to pierwszy tego typu występ. W poprzedniej produkcji należącej do uniwersum, która jednocześnie była spin-offem głównej serii, czyli Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, pojawił się Ryan Reynolds. Gwiazdor zaliczył w filmie cameo.

Familia Toretto powraca z nową energią, nowymi pomysłami i – z całą pewnością – w jeszcze bardziej ekscytującym stylu. Szybcy i wściekli 9 trafią do kin już 20 maja 2020 roku.