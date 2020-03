Wytwórnia Blumhouse odnosi kolejny sukces i jeszcze raz może pochwalić się kasowym horrorem wyprodukowanym za małe pieniądze. Niewidzialny człowiek nie pozostawił złudzeń i bez problemów pokonał konkurencję w miniony weekend.

Blumhouse znane jest z realizacji horrorów za niewielkie pieniądze, które później okazują się kasowymi hitami – Uciekaj!, Noc oczyszczenia czy Split to tylko niektóre z przykładów. Do tej listy dołącza kolejny tytuł, którym jest film wyreżyserowany przez Leigha Whannella. Niewidzialny człowiek w pierwszy weekend zdołał zarobić 29 mln dolarów, co przy budżecie sięgającym 7 mln dolarów jest wynikiem znakomitym. Tym bardziej, że produkcja grozy zgarnia naprawdę fajne recenzje, które zaowocują długimi nogami w amerykańskich kinach.

Na drugim miejscu w zestawieniu inny niespodziewany hit tego roku – SONIC. Szybki jak błyskawica. Widowisko na podstawie popularnej serii gier dorzuciło do swojego konta 16 mln dolarów. Warto odnotować, że z zarobkami z reszty tygodnia, produkcja może pochwalić się przekroczeniem granicy stu milionów.

Poniżej znajdziecie pierwszą dziesiątkę weekendu: