Nominowany do Oscara Antonio Banderas w obsadzie adaptacji "Uncharted"

Antonio Banderas, który w tym roku otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara za genialną rolą w filmie Ból i blask, dołączył do obsady wyczekiwanej adaptacji gry wideo zatytułowanej Uncharted. Kogo zagra?

W przypadku Antonio Banderasa nie wiemy w kogo wcieli się popularny aktor. Pochodzący z Hiszpanii gwiazdor pojawi się na ekranie u boku Toma Hollanda, któremu przypadła główna rola Nathana Drake’e oraz Marka Wahlberga, który z kolei sportretuje jego mentora i najlepszego przyjaciela o imieniu Sully. Możliwe, że Banderas zagra jednego ze złoczyńców, z którym przyjdzie mierzyć się młodemu Drake’owi.

Warto odnotować, że Hiszpan to nie jedyny nowy aktorski nabytek Sony Pictures, jeśli chodzi o obsadę Uncharted. Sophia Ali i Tati Gabrielle to aktorki, które otrzymały angaż przy projekcie. W ich przypadku również nie padły imiona postaci, które zagrają, jednak mają to być jakieś ważne role kobiece.

Dodatkowo potwierdzono, że reżyserią wyczekiwanej adaptacji zajmie się człowiek odpowiedzialny za ogromny sukces Venoma, czyli Ruben Fleischer. Będzie on pracował na scenariuszu, który został przygotowany przez duet Art Marcum i Matt Holloway.

Premiera Uncharted została zaplanowana na 5 marca 2021 roku.