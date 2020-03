Kasowa seria horrorów Paranormal Activity doczeka się swojej kolejnej części, choć szósta nosząca podtytuł Inny wymiar z 2015 roku ogłoszona była jako finałowa. Wiadomo już kto podejmie się napisania scenariusza do części siódmej.

fot. materiały prasowe

Stanowisko scenarzysty otrzymał Christopher Landon, człowiek, który prawie od początku związany jest z ta franczyzą grozy. Producentem filmu jest Jason Blum. Jak na razie nie podano oficjalnego tytułu, jednak potwierdzono, że część ta na pewno nie będzie zatytułowana po prostu Paranormal Activity 7, jak miało to miejsce przy pierwszych czterech częściach.

Seria Paranormal Activity to dla twórców wielki finansowy sukces. Pierwsza, powstała w 2007 roku część przy budżecie 15 tysięcy dolarów na całym świecie zarobiła aż 193 mln. Cała seria zarobiła do tej pory 890 mln dolarów co czyni ją w czołówce najlepiej zarabiających franczyz XXI wieku. Z pewnością liczby te w dużej mierze zdecydowały o nakręceniu kolejnego filmu z serii. Myślicie, że to dobry pomysł i można z tej serii jeszcze wycisnąć coś świeżego i dobrego?

Premiera filmu zaplanowana jest na 19 marca 2021 roku.