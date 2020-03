Komedia Swingersi w miniony weekend ściągnęła do kin ponad 141 tysięcy widzów i zajęła pierwsze miejsce wśród polskich filmów w oficjalnym box office.

Swingersi to zwariowana komedia, która bawi się konwencją i kontrowersyjnym tematem swingowania. Nic w filmie nie jest takie, jakie wydaje się na początku, a perypetie bohaterów w przerysowany i lekki sposób pokazują konsekwencje naszych wyborów, gdy emocje biorą górę nad rozumem.