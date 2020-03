Stacja NBC planuje nakręcić serial Langdon oparty o powieść Zaginiony symbol Dana Browna. Książka ta przedstawia losy młodego profesora Roberta Langdona.

fot. materiały prasowe

W tytułową postać wcieli się Ashley Zukerman, aktor znany z takich produkcji jak serial Sukcesja, The Code *czy film *Demony prerii. W filmowej trylogii również opartej na dziełach Browna w Langdona wciela się dwukrotny zdobywca Oscara – Tom Hanks.

Serial skupi się na latach młodości znanego specjalisty od symboli. Peter Solomon, przyjaciel i mentor Roberta Langdona, zaprasza go do Waszyngtonu w celu wygłoszenia wykładu dla zebranych na Kapitolu. Jednak po przybyciu na miejsce Langdon odkrywa, że Solomon został porwany, a on sam wpada w zastawioną pułapkę. Czeka na niego mnóstwo śmiertelnych zagadek, które musi rozwikłać, aby uratować siebie, Solomona i udaremnić mrożący krew w żyłach spisek.

Jak na razie stacja zamówiła jedynie pilot serialu, a więc dopiero za jakiś czas okaże się czy produkcja otrzyma pełny sezon. Za scenariusz do niego odpowiada Dan Dworkin i Jay Beattie.