Trzymający w napięciu zwiastun horroru Szumowskiej ''The Other Lamb''

Wytwórnia IFC Films opublikowała zwiastun horroru The Other Lamb, za który odpowiada polska reżyserka Małgorzata Szumowska. Produkcja ta miała swoją premierę w zeszłym roku na Festiwalu Filmowym w Toronto, gdzie została przyjęta w entuzjastyczny sposób.

Małgorzata Szumowska to najczęściej nagradzana polska reżyserka. Ma ona na swoim koncie m.in. film Body/Ciało, za który otrzymała Orła od Polskiej Akademii Filmowej w kategorii Najlepsza reżyseria. Spod jej skrzydeł wyszły także takie filmy jak 33 sceny z życia, Twarz oraz Sponsoring.

Za scenariusz do The Other Lamb odpowiada Catherine S. McMullen. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Raffey Cassidy, Michiel Huisman oraz Denise Gough.

The Other Lamb to historia Selah – młodej dziewczyny, wychowanej w kulcie, któremu przewodzi tajemniczy Shepherd. Będąc oddaną wyznawczynią, Selah dostępuje zaszczytu uczestnictwa w świętym rytuale. W jego trakcie doświadcza wstrząsającego i mistycznego przeżycia. Zaczyna mieć wizje, które nie tylko poddają w wątpliwość otaczającą ją rzeczywistość, ale również wszystkie dotychczasowe nauki Shepherda.

Premiera filmu 3 kwietnia br. The Other Lamb w ten dzień zadebiutuje w wybranych kinach i w wypożyczalniach VOD.

Poniżej wspomniany zwiastun.