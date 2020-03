HBO opublikowało pierwszy zwiastun limitowanego serialu To wiem na pewno (z ang. I Know This Much Is True), w którym w podwójnej roli podziwiać będziemy mogli Marka Ruffalo, aktora znanego z roli Hulka w Marvelowskich produkcjach.

To wiem na pewno to rodzinna saga przedstawiająca dwie równoległe historie życia identycznych braci bliźniaków – Dominicka i Thomasa Birdsey’ów. W opowieściach tych przeplatać się będą zdrada, poświęcenie i przebaczenie a wszystko na tle Ameryki XX wieku. Poruszony zostanie wątek poszukiwania własnej tożsamości, ale będziemy także świadkami zażyłej, jednak bardzo skomplikowanej relacji pomiędzy braćmi, a spowodowane jest to tym, iż jeden z nich cierpi na schizofrenię paranoidalną.

Serial oparty jest o powieść Wally’ego Lamba. Za jego reżyserię odpowiada Derek Cianfrance. Jeśli chodzi o obsadę tego mini serialu trzeba przyznać, że prezentuje się ona imponująco. Oprócz wspomnianego wcześniej Ruffalo, angaże otrzymali także Kathryn Hahn, Melissa Leo, Juliette Lewis, Rosie O'Donnell, John Procaccino, Rob Huebel, Philip Ettinger, Archie Panjabi i Imogen Poots.

To wiem na pewno składać ma się z sześciu odcinków. Premiera serialu zaplanowana jest na 27 kwietnia br.