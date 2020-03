Laureatka Oscara, superbohaterka Marvela i wzór do naśladowania dla dziewczynek na całym świecie. Jak się jednak okazuje, Brie Larson ma też zupełnie nieznane oblicze, które udało się odkryć królowi surwiwalu – Bearowi Gryllsowi. Tylko on mógł namówić ją na wyprawę do dżungli, podczas której Brie z twarzą wysmarowaną błotem przedzierała się przez moczary pełne krokodyli. Jeśli chcecie zobaczyć, jak filmowa Kapitan Marvel poradziła sobie z wyzwaniami postawionymi przez Beara, musicie obejrzeć w najbliższą niedzielę "Przygodę z Bearem Gryllsem".

Nacieranie się filtrami przeciwsłonecznymi i używanie sprayu przeciw owadom – tak swoją znajomość sztuki przetrwania opisała Brie Larson na początku odcinka. Wkrótce jednak miała się przekonać, że sama nie wie, na jak wiele ją stać.

Skok z helikoptera prosto do oceanu był dopiero początkiem przygody w panamskiej dżungli, jaka na nią czekała.

Aktorka cały czas mogła liczyć na cenne porady mistrza surwiwalu. Od razu pokryła więc twarz błotem, by chronić się przed komarami. Poznała też cenny sekret stałych bywalców dżungli – papier toaletowy to w takich miejscach najcenniejsza waluta.

Wśród "atrakcji", jakie dla Brie Larson przygotował gospodarz programu, znalazły się także spacer po linie nad pełnymi krokodyli moczarami oraz schodzenie do oceanu po skalistym klifie.

Bearowi nie można też odmówić gościnności. Własnoręcznie przygotował przekąskę dla Brie – wielką, białą larwę – by mogła posilić się po tych trudnych zadaniach. Jak się okazało, aktorce niestraszne było nawet to wyzwanie. Można śmiało stwierdzić, że Kapitan Marvel okazała się superbohaterką także poza planem filmowym.

Przygoda z Bearem Gryllsem – premiery w niedziele o godz. 12:00 na kanale National Geographic.