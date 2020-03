Franczyza "Star Trek" ma swoich zagorzałych fanów. Nie są oni tylko i wyłącznie wielbicielami klasycznych opowieści o Kirku i Spocku, ale również nowych produkcji. Niestety na razie nie ma, co liczyć na nowy film osadzony w kosmicznych uniwersum.

Jedną z gwiazd nowych filmów z kultowego cyklu jest Simon Pegg, który miał okazję udzielić wywiadu, którego jednym z tematów był właśnie "Star Trek". Przyszłość dla serii nie wygląda zbyt kolorowo, a aktor zna odpowiedź dlaczego tak się dzieje. Powodem takiego stanu rzeczy są oczywiście pieniądze.

Fakt jest taki, że filmy "Star Trek" nie zarabiają takich pieniędzy jak Marvel. Zarabiają co najwyżej 500 milionów, a obecnie, żeby zrobić nowy trzeba wydać 200 milionów. Musisz zarobić trzy razy tylko, żeby mieć profit.

powiedział Pegg

Jeśli przyjrzymy się kwotom osiąganym przez filmy należące do Kinowego Uniwersum Marvela czy nawet najnowszych odsłon sagi "Gwiezdne wojny", to zobaczymy spore różnice w kwotach. Dla porównania nowa trylogia zapoczątkowana w 2009 roku przez J.J. Abramsa zarobiła do tej pory globalnie 1,2 mld dolarów. Takie widowiska jak Kapitan Marvel czy Czarna Pantera w pojedynkę potrafiły zarobił zbliżone (lub wyższe) pieniądze.

Warto także dodać, że jednym z problemów przy produkcji kolejnych części była fatalna nowina o śmierci Antona Yelchina w 2016 roku. Aktor wcielający się w postać Pavla Chekova, członka załogi USS Enterprise, zginął tragicznie w wypadku.

Straciliśmy rozpęd. Myślę, że utrata Antona była ogromnym ciosem dla naszej małej rodziny, a nasz brak entuzjazmu do zrobienia kolejnej części mógł mieć na to wpływ. Nie wiem.

zakończył Simon Pegg

Oczywiście fani nie powinni być pogodzeni z porażką. To Hollywood, a tam wszystko jest możliwe. Jakiś czas temu mówiło się o powstaniu Star Treka 4. Ba, niektórzy spekulowali, że Quentin Tarantino chciałby przedstawić swoją wizję historii osadzonej w uniwersum. Nam jako fanom nie pozostaje nic innego, jak cierpliwie czekać na dalsze informacje.