Mike Rianda (reżyser hitowego serialu Wodogrzmoty Małe) oraz producenci Phil Lord i Christopher Miller (Spider-Man Uniwersum, LEGO: Przygoda) stoją za sterami nowej animacji od Sony zatytułowanej Połączeni. Prezentujemy pierwszą zapowiedz produkcji.

Katie Mitchell, utalentowana nastolatka, dostaje się do wymarzonej szkoły filmowej i wprost nie może się doczekać, aż wyfrunie z rodzinnego gniazda i zacznie swą wielką przygodę. Jej ojciec, Rick, postanawia odwieźć córkę na uczelnię; co więcej, uznaje, że wspólna rodzinna podróż będzie wspaniałą okazją do celebracji rodzinnych więzów. Być może ostatni raz w takiej formie. Do Katie i Ricka dołącza więc optymistycznie nastawiona do świata Linda (mama Katie i żona Ricka), Aaron, brat Katie, oraz ich wspólny pies. Ale plan Mitchellów gwałtownie się zmienia, kiedy w świecie technologii dochodzi do rewolucji. Smartfony to już przeszłość, choć niełatwo się od niej uwolnić, teraz czas na spersonalizowane roboty, które właśnie opanowały świat. Z pomocą dwóch nieco uszkodzonych robotów, Mitchellowie staną przed wielkim wyzwaniem – będą zmuszeni zostawić za sobą osobiste problemy, aby ocalić siebie i świat.

Głosy głównym bohaterom użyczą m.in. Danny McBride, Maya Rudolph, Abbi Jacobson i Michael Rianda. Światowa premiera planowana jest na 17 września, u nas animacja zawita do kin osiem dni później.