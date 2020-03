Pojawiła się informacja, że Netflix nie nakręci kontynuacji dwóch swoich produkcji oryginalnych, pierwszą z nich jest Prawie rodzina, druga to Marianne.

Serial Prawie rodzina opowiada historię jedynaczki, której życie wywraca się do góry nogami, kiedy dowiaduje się, że jej ojciec, cieszący się dużym uznaniem doktor do spraw niepłodności, używał własnego materiału genetycznego do poczęcia wielu dzieci. Wyniki oglądalności były bardzo słabe, recenzje były negatywne, a do tego zrezygnowano z części epizodów w pierwszej serii, musiało się to zakończyć kasacją. Za powstanie odpowiadała Annie Weisman, która ma na swoim koncie produkcję takiego hitu jak Gotowe na wszystko.

Bohaterką serii Marianne jest autorka powieści grozy, która postanawia odpocząć od pisania. Wówczas zauważa, że przerażający demon z jej horroru istnieje naprawdę. Wkrótce mroczna Marianne zmusza pisarkę do powrotu do rodzinnego miasteczka i ponownego chwycenia za pióro. Seria produkowana była we Francji, zbierała natomiast pozytywne oceny, nawet od samego Stephena Kinga, jednak nie zdołało to przekonać producentów do kręcenia nowych odcinków. Za sterami serialu stoi jest Samuel Bodin.