Bohaterami filmu jest wiecznie kłócące się rodzeństwo Mimi i Luke. Pewnego dnia przy zabawie nieświadomie wskrzeszają starożytnego władcę obcych, który został pochowany na ich podwórku. Nazywają one złowrogą istotę Psycho Goreman (w skrócie PG), która dzięki posiadaniu magicznego amuletu jest zmuszona słuchać dziecięcych kaprysów.

Koncepcję filmu Psycho Goreman nosiłem w sobie tak długo, odkąd pamiętam. Jak by to było mieć własnego potwora? Jako dziecko byłem zahipnotyzowany związkiem między Johnem Connorem i T-800 w Terminatorze 2 oraz tym jak dziecko mogło nagle mieć złoczyńcę jako swojego kumpla. Fantazjowałem o spędzaniu czasu z takimi osobami jak Szkieletor, Megatron, Cobra Commander i co drugi złoczyńca z kreskówek w sobotę rano. Te postacie zawsze interesowały mnie bardziej niż tradycyjni bohaterowie – zdradził Steven Kostanski