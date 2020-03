W ubiegłym roku pojawiły się informacje, że w planach jest realizacja filmowej kontynuacji kultowego serialu zatytułowana "Ranczo. Zemsta wiedźm". Reżyser filmu Wojciech Adamczyk zdradził, że wszystko jest gotowe i ekipa może rozpoczynać prace na planie. Te miały wystartować w czerwcu tego roku. Niestety śmierć Pawła Królikowskiego sprawia, że te plany przestają być aktualne.

W scenariuszu bardzo wiele scen przeznaczonych było właśnie dla Pawła. Był jednym z motorów fabuły, jego zachowanie miało — zwłaszcza w drugiej części filmu — napędzać akcję. Nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek mógł zastąpić go w roli Kłusego. To jego rola, to on odcisnął na niej swoje piętno.

powiedział Adamczyk w rozmowie z Onetem