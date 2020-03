Max i Charlie Carverowie to bracia bliźniacy, którzy dołączają do obsady nowego filmu o przygodach Mrocznego Rycerza. Panowie znani są przede wszystkim z występu w serialu fantasy dla młodzieży – Teen Wolf: Nastoletni wilkołak.

W przypadku Maxa i Charliego mówimy o braciach wyglądających identycznie, dlatego liczymy na to, że reżyser filmu The Batman przygotował dla nich jakieś fajne role. Oczywiście na razie nie ma szczegółów dotyczących postaci, które przyjdzie im sportretować, ale z tego, co można znaleźć w mediach wynika, iż będą to "spore" role. Takie stwierdzenie rodzi spekulacje, które zalały już sieć.

Od razu do głowy przychodzi pomysł z obsadzeniem braci w rolach postaci znanych pod pseudonimami: Tweedledum i Tweedledee. W komiksach byli to między innymi pomocnicy Mad Hattera, który również pojawiał się w spekulacjach związanych z filmem. Innym pomysłem są Max i Min, czyli pachołkowie Two-Face’a, a także bliźniacy Trigger. Oczywiście może być tak, że Matt Reeves przygotował dla Carverów całkiem nowych bohaterów, którzy nigdy wcześniej nie pojawili się na kartach komiksów.

A Wy jak myślicie? W kogo mogą wcielić się bliźniacy?

Premiera The Batman 25 czerwca 2021 roku.