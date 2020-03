Obsada Stranger Things wkrótce wejdzie na plan zdjęciowy 4. sezonu. Wcześniej jednak aktorzy i aktorki muszą wspólnie odczytać scenariusz nadchodzących odcinków. Netflix opublikował materiał wideo z tego zdarzenia.

W połowie lutego ukazał się teaser nadchodzącego sezonu Stranger Things. Materiał nie pozostawiał złudzeń, odnośnie życia albo domniemanej śmierci komendanta Jima Hoppera. Bohater żyje. Znajduje się tylko w rosyjskim obozie pracy. Nic zatem dziwnego, że wcielający się w niego David Harbour znalazł się na oficjalnym odczytaniu scenariusza nowych epizodów.

Prócz niego w obsadzie powrócą:

Nie zabraknie również ulubienicy publiczności z poprzedniego sezonu, Robin, w którą wciela się Maya Hawke.

Netflix opublikował wideo z odczytania scenariusza 4. sezonu Stranger Things:

Twórcy powyższego materiału wideo zainspirowali się nostalgią oraz estetyką retro, która ciąży na całym serialu. Stranger Things jest bowiem barwnym momunumentem, wybudowanym na cześć popkultury lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

Fabuła 4. sezonu Stranger Things.

Netflix – jak zawsze – nie zdradza dokładanych szczegółów zbliżających się epizodów popularnego serialu. Skoro Hopper znajduje się w ZSRR, istnieje spora możliwość, że główni bohaterowie w jakiś sposób dostaną się do wrogiego kraju, aby ocalić przyjaciela. Eleven może namierzyć go za pomocą telepatii. Podróż do ZSRR może odbyć się z kolei dzięki portalom, przenoszącym bohaterów na Drugą Stronę. W ten sposób Hopper trafił właśnie do radzieckiej niewoli.

Stranger Things 4. sezon – pierwszy teaser:

Premiera 4. sezonu Stranger Things odbędzie się w 2020 roku. Kiedy dokładnie? Tego jeszcze Netflix nam nie zdradził.