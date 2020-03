Może nie wszyscy pamiętają, ale jakiś czas temu koncern WarnerMedia podpisał umowę z firmą producencką Bad Robot założoną przez J.J. Abramsa. Umowa będzie obowiązywała przez pięć lat i dzisiaj poznaliśmy szczegóły pierwszego projektu, który będzie jej częścią.

"The Pinkerton" to film opisywany jako supernaturalny thriller zemsty. Produkcja zostanie wyprodukowana przez wspomnianą firmę Bad Robot. Autorem scenariusza jest Daniel Casey, który pracował również przy takich produkcjach, jak Kin. Zabójcza broń czy Szybcy i wściekli 9.

O czym w ogóle będzie opowiadała historia przedstawiona w "The Pinkerton"? Tak, ja wspomniałem we wstępie będzie to thriller z elementami nadnaturalnymi, którego głównym motywem będzie zemsta. Pinkerton to nazwisko detektywów z agencji, która rozpoczęła działalność w połowie XIX wieku, zyskując sławę, jako ochrona prezydenta Abrahama Lincolna i pracując dla korporacji w epoce przemysłowej Ameryki.

Na razie szczegóły dotyczące rozpoczęcia prac na planie zdjęciowym oraz premiery filmu pozostają trzymane w tajemnicy. Niebawem powinniśmy również poznać nazwisko reżysera oraz aktorów, których ujrzymy na ekranie.