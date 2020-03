Kilka dni temu świat obiegła informacja, że Ben Stiller zagra nieznaną rolę w filmie Szybcy i wściekli 9. Aktor określił te wiadomości jako "mocno przesadzone". Czyżby widowisko miało obejść się bez intrygującego cameo?

Szybcy i wściekli są jedną z najlepiej sprzedających się serii na współczesnym rynku blockbusterów. W miarę trwania lat twórcom udało się przekonać wielu prestiżowych aktorów do zagrania w widowiskach. Siódma odsłona mogła pochwalić się angażem Jasona Stathama. Widzowie na tyle polubili jego postać, że aktor powrócił w ósmej części, a nawet otrzymał swój własny spin-off – Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. W ostatniej części pojawiła się również Charlize Theron oraz Helen Mirren.

Nadchodzące widowisko miało zaskoczyć widzów angażem Bena Stillera. Tak się niestety nie stanie. Aktor zdementował plotki na temat jego udziału w filmie Szybcy i wściekli 9.

Ben Stiller nie zagra w Szybkich i wściekłych 9.

Aktor opublikował informację na swoim oficjalnym koncie na Twitterze:

Informacje na temat mojego udziału w Szybkich i wściekłych 9 są mocno przesadzone. To znaczy, nie są prawdziwe, niestety. Życzę wszystkiego dobrego tej franczyzie.

Ben Stiller zdementował plotki. John Cena jest pewny!

Chociaż Stiller nie zagra w najnowszej odsłonie Szybkich i wściekłych, w filmie zobaczymy inną znaną postać ze świata kultury masowej – Johna Cena.

Gwiazdę WWE coraz częściej można zobaczyć na dużym ekranie. Cena zagrał m.in. we współczesnej odsłonie kina nowej przygody, Bumblebee, oraz komedii Strażnicy cnoty. Wkrótce zobaczymy go w filmie DC The Suicide Squad. W Szybkich i wściekłych 9 słynny zapaśnik zagra zaginionego, młodszego brata Dominica (Vin Diesel). Jakob – bo tak nazywa się ta postać – jest płatnym zabójcą. W najnowszym filmie połączy siły z Cipher (Charlize Theron). Antagonistka z poprzedniego widowiska planuje osobistą zemstę na Dominicu.

John Cena / kadr z filmu Bumblebee

W nadchodzącym widowisku zobaczymy wielu bohaterów z poprzednich odsłon serii. Wśród nich znalazł się też tajemniczo zmartwychwstały Han (Sung Kang).

Szybcy i wściekli 9 – zwiastun:

Premiera filmu Szybcy i wściekli 9 odbędzie się 22 maja 2020 roku.