Pixar przyzwyczaił już fanów do prezentowania krótkich, aczkolwiek niesamowicie uroczych animacji przed seansem nowych filmów. Nie inaczej będzie w przypadku produkcji Naprzód. Zaskoczeniem może być jednak tytuł, który zostanie pokazany.

The Walt Disney Company po przejęciu 20th Century Fox stara się korzystać ze swoich nowych marek. Potwierdzeniem tej tezy będzie film krótkometrażowy prezentowany przez animacją Naprzód. Jak się okazuje dla fanów przygotowano krótki metraż osadzony w uniwersum Simpsonów.

Film będzie nosił tytuł "Playdate with Destiny" i jego główną bohaterką będzie młodziutka Maggie, która spotyka na swoje drodze inne dziecko – chłopca o imieniu Hudson. Z zapowiedzi producentów wynika, że będzie to niezwykle romantyczna produkcja, która pokaże nam pierwsze w życiu zauroczenie młodego człowieka.

Reżyserem "Playdate with Destiny" jest David Silverman, który jest nie tylko producentem serialowych Simpsonów, ale również człowiekiem, który wyreżyserował The Longest Daycare – animację nominowaną w 2013 roku do Oscara w kategorii "Najlepszy krótkometrażowy film animowany". Była ona pokazywana przed filmem Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów.

Do premiery Naprzód w polskich kinach pozostało niewiele czasu. Produkcja wejdzie do kin już w ten piątek.