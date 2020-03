Sala samobójców. Hejter zakwalifikowała się do konkursu głównego tegorocznej edycji Tribeca Film Festival. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15-26 kwietnia bieżącego roku w Nowym Jorku. Film będzie pokazywany w sekcji *International Narrative Competition*. Widowisko w reżyserii Jana Komasy jest pierwszym polskim tytułem, który zakwalifikował się na nowojorską imprezę filmową.

Bardzo się cieszymy z tego zaproszenia. Szczególnie, że nie kto inny, jak właśnie Robert De Niro , założyciel Tribeca Film Festival, był naszą pierwszą inspiracją dzięki swojej porażającej roli w filmie Taksówkarz . To, że nasz Hejter jako pierwszy polski film znajdzie się w konkursie głównym Tribeca Film Festival, w sercu nowojorskiego Manhattanu, jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem. Miejsce, w którym odbywa się festiwal, jest bardzo symboliczne, bo nasz film opowiada o wielkim mieście i okrutnych zasadach, jakimi rządzi się życie pomiędzy wieloma gniotącymi się nawzajem warstwami społecznymi.

Jan Komasa i Maciej Musiałowski / fot. materiały prasowe

Tomek (Maciej Musiałowski) zostaje przyłapany na plagiacie i wydalony z uczelni. Nie przestaje jednak pobierać drobnych opłat za korepetycje, które udziela swojej rówieśniczce, a zarazem córce majętnych Warszawiaków. Kiedy prawda wychodzi na jaw, chłopak traci zaufanie państwa Kracuskich (Danuta Stenka i Jacek Koman). Postanawia dokonać na nich zemsty. W tym celu zatrudnia się w agencji reklamowej. Z dnia na dzień dostaje dostęp do najnowszych technologii i tajemnic stołecznej elity.

Sala samobójców. Hejter zbiera pozytywne recenzje ze strony krytyków. Wielu z nich uważa Jana Komasę za najbardziej utalentowanego reżysera młodego pokolenia. Krytycy w superlatywach wypowiadają się również o 28-letnim scenarzyście, Mateuszu Pacewiczu. Warto również wspomnieć, że Hejter jest porównywany do dwóch zeszłorocznych hitów: Jokera i Parasite.

kadr z filmu Sala samobójców. Hejter