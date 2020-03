Inna, szczera, bliska każdej kobiecie historia o prawdziwych emocjach, z czterokrotnie nominowaną do Oscara i dwukrotnie nagrodzoną Złotym Globem Annette Bening. To nie jest kolejny film o tym, że po rozstaniu wystarczy zapisać się na kurs tańca, by wszystko wróciło do normy. To intymny portret kobiety która po odejściu męża do kochanki, próbuje ułożyć swoje życie na nowo. Co przyniesie jutro to fascynujący, autentyczny, intensywny film, który do polskich kin trafi już 20 marca!