Za pośrednictwem Focus Features w sieci pojawił się oficjalny zwiastun filmu Nigdy rzadko, czasem zawsze (z ang. Never Rarely Sometimes Always). Produkcja ta została laureatem tegorocznego festiwalu Berlinale otrzymując Srebrnego Niedźwiedzia od Jury.

Za reżyserię i scenariusz filmu odpowiada Eliza Hittman. W obsadzie znajdują się Sidney Flanigan, Talia Ryder, Theodore Pellerin, Ryan Eggold i Sharon Van Etten. Producenci to Adele Romanski i Sara Murphy.

Hittman to młoda reżyserka, która zadebiutowała w 2013 roku filmem It Felt Like Love. Następna jej produkcja powstała 4 lata później – Beach Rats. Spod jej skrzydeł wyszły także dwa odcinki uznanego młodzieżowego serialu Netflixa – Trzynaście powodów.

Produkcja Nigdy rzadko, czasem zawsze to dramat ukazujący problem aborcji. Główną bohaterką jest znudzona nastolatka – Autumn mieszkająca w prowincjonalnym miasteczku w Pensylwanii. Pewnego dnia dziewczyna odkrywa, że jest w ciąży. Jesteśmy świadkami tego jak zmaga się ona z tą sytuacją nie mając żadnego wsparcia, jak próbuje pozbyć się niechcianego dziecka własnymi sposobami, aż w końcu jak wraz z kuzynką Skylar wyrusza w długą podróż do Nowego Jorku tam chcąc poddać się zabiegowi aborcji. Ciężka wyprawa ukaże dziewczynom siłę przyjaźni, odwagi, współczucia oraz trudności w podjęciu odpowiedniej decyzji.

Nigdy rzadko, czasem zawsze już 13 marca pojawi się w wybranych kinach.