W Hollywood dojdzie do ciekawej zamiany. Scott Derrickson zamiast wyreżyserować kontynuację jednego z widowisk Marvela, zajmie się projektem, z którym wcześniej wiązano reżysera… mającego największe szanse na zastąpienie go przy komiksowej superprodukcji.

Jak się okazuje Scott Derrickson, który jeszcze do niedawna był związany z Marvelem i miał stanąć za kamerą filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, wyreżyseruje thriller zatytułowany "Bermuda". Wcześniej za produkcję odpowiadał Sam Raimi, który co ciekawe jest głównym kandydatem do zastąpienia Derricksona przy filmie o marvelowskim czarodzieju.

Powróćmy jednak do filmu "Bermuda". Film ma powstać dla studia Skydance i być thrillerem, którego akcja będzie rozgrywała się wokół Trójkąta Bermudzkiego, czyli tajemniczego miejsca, gdzie nie raz i nie dwa znikały statki oraz samoloty.

Dodatkowo podano, że C. Robert Cargill, który pracował ze Scottem Derricksonem przy horrorze Sinister, zajmie się poprawieniem scenariusza. Podobno jedną z gwiazd produkcji ma być człowiek doskonale kojarzony z Kinowym Uniwersum Marvela – Chris Evans.

Na razie nie mamy więcej informacji na temat tego ciekawego projektu, ale na pewno będziemy Was informować, gdy pojawi się coś nowego.