Podczas wywiadu udzielonego magazynowi Variety w trakcie berlińskiego festiwalu, producent Paweł Kosuń zdradził nazwiska części obsady anglojęzycznego debiutu Kuby Czekaja – "Lipstick On the Glass".

fot. Łukasz Bąk

Główną rolę w filmie zagra Agnieszka Podsiadlik, która z reżyserem pracowała także przy dwóch poprzednich pełnych metrażach: Królewiczu Olch oraz Baby Bump. Poza aktorką, obsada oparta będzie na międzynarodowych graczach małego i wielkiego ekranu. Udział w projekcie zadeklarowali już: amerykańska aktorka i modelka Mari Malek, angielsko-francuska aktorka Laura Benson oraz silna reprezentacja Niemiec: Lena Lauzemis, Mina Tander oraz aktor Stipe Erceg. Obecnie finalizowane są rozmowy z Bobbi Salvor Menuez znaną z filmu Tajemnice Silver Lake czy głośnego serialu HBO Euforia.

Zdjęcia do filmu ruszają na przełomie sierpnia i września 2020 roku. Jak mówi producent, film stawia fundamentalne pytanie

Kim jestem? To pytanie, które zadaje sobie coraz więcej Europejczyków, którzy starają się odnaleźć w rzeczywistości ekstremalnych postaw. Ludzie, którzy są zagubieni, którzy są zmuszeni wierzyć w to, kim powinni być, szukają pomocy.

"Lipstick on the Glass" to dystopijna wizja rzeczywistości, w której kobieta zostaje nakłoniona do porzucenia męża gangstera i wstąpienia do sekty feministycznej. To powieść o prawie każdego człowieka do samostanowienia, niezależnie od jego tożsamości płciowej czy narzuconych norm społecznych i kulturowych.