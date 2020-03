Już w niedzielę 8 marca po raz pierwszy w Polsce podczas HER Docs Film Festival zostanie pokazany film "Kobieta" („Woman”) Anastazji Mikowej i Yanna Arthusa-Bertranda. Przedpremiera jest równocześnie zapowiedzią 17. Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, na którym w maju film będzie miał swoją premierę. Festiwal obędzie się od 8 do 22 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy. W tegorocznym programie znalazło się wiele tytułów poświęconych różnym aspektom życia oraz sytuacji kobiet na całym świecie i historii opowiadanych przez kobiety o nich samych.

„Kobieta” to wyjątkowy film, w którym wykorzystano materiały zebrane podczas wywiadów z 2000 kobietami z 50 różnych krajów. Dzielą się ze światem swoimi historiami i opowiadają o własnych doświadczeniach. Film to intymny i emocjonalny portret kobiet, które stanowią połowę ludzkości, a mimo to nadal doświadczają przemocy i niesprawiedliwości. Film stworzyli Anastazja Mikowa i Yann Arthus-Bertrand, który jest znany publiczności Millennium Docs Against Gravity z głośnego „Człowieka” („Human”), który był hitem festiwalu w 2016 roku.

Pokaz 8 marca w Międzynarodowym Dniu Kobiet będzie dopiero przedsmakiem wielu tytułów dotyczących kobiet, które pojawią się na festiwalu w maju. Wśród nich będzie „Lekcja miłości” („Lessons of Love”) Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei. To historia 69-letniej Joli, która wyrwała się z toksycznego małżeństwa, wraca po kilkudziesięciu latach do Polski, do rodzinnego Szczecina, i stara się ułożyć życie na nowo. Pewnej nocy na parkiecie w Cafe Uśmiech poznaje Wojtka – starszego od siebie mężczyznę, który zakochuje się w niej bez pamięci. Czy Jola odważy się żyć swoim życiem?

Zarówno w „Kobiecie” i „Lekcji miłości” mocno wybrzmiewa temat przemocy wobec kobiet, której poświęcony jest w całości film „Co nas nie zabije” („That Which Does Not Kill”). Alexe Poukine pokazuje, że osoby doświadczające przemocy na tle seksualnym nadal muszą codziennie mierzyć się ze społecznym ostracyzmem i wpajanym poczuciem winy. Film przełamuje tabu, jakim jest gwałt, o którym społeczeństwo woli milczeć.

Z aktywistyczną misją zmiany naszego postrzegania ciała kobiet konta na Instagramie założyły z kolei bohaterki filmu „Grubaski na front” („Fat Front”) Louise Unmack Kjeldsen i Louise Detlefsen. „Plus size”, „krągłe”, „większe"? Jak nazywać dziewczyny, które nie przypominają modelek z okładek magazynów? Same odpowiadają na to pytanie, mówiąc wprost: jesteśmy grube. Chcą odczarować to negatywne określenie i cieszyć się życiem na własnych warunkach. W filmie poznajemy cztery dziewczyny ze Skandynawii – jedna z nich, Chubby Dane, będzie gościła na festiwalu w maju i spotka się w widzami i widzkami.

To jedynie kilka z hitów w programie nadchodzącej 17. edycji Millennium Docs Against Gravity. Niedługo poinformujemy o kolejnych wspaniałych tytułach stworzonych przez kobiety oraz dotyczących sytuacji kobiet na świecie. Festiwal odbędzie się w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Katowicach, Poznaniu i Bydgoszczy od 8 do 22 maja.