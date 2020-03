Tradycyjnie nowe widowisko Disneya należące do uniwersum "Gwiezdnych wojen" doczeka się książkowej nowelizacji. Dowiemy się z niej kilku ciekawych informacji. Wyjaśniony zostanie między innymi fakt powrotu Imperatora Palpatine’a do życia.

Po premierze widowiska Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie chyba nie było fana, który nie zadałby sobie pytania: W jaki sposób Imperator Palpatine powrócił do świata żywych? Otóż odpowiedź na to pytanie brzmi: Palpatine to tak naprawdę klon.

Druga sprawa dotyczy Rey i jej pochodzenia. Z pewnością była to największa tajemnica nowej trylogii zrealizowanej przez Walta Disneya. Jak zapewne pamiętacie w Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi Kylo Ren stwierdził, że jej rodzice byli nikim. W kolejnej odsłonie okazało się, że Rey jest spokrewniona z samym Imperatorem. Kto jest więc jej prawdziwym ojcem?

Przez lata wyznawcy Palpatine’a próbowali stworzyć idealnego klona, który byłby w stanie posiąść w pełni jego świadomość i Moc. Zanim udało się odnieść sukces jeden z klonów opisywany, jako "potężna porażka"… rozpoczął normalne życie i tak naprawdę jego jedyną zaletą była możliwość naturalnego kontynuowanie linii krwi. I w ten sposób rodzice Rey poznali się, a jej ojcem został… klon Imperatora. Oznacza to tylko tyle, że Palpatine to tak naprawdę ojciec i dziadek Rey.

Tutaj fragment książki, który to potwierdza:

Napisanie, że ta historia jest coraz dziwniejsza, to tak naprawdę, jakby nie napisać nic.