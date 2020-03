Twórca "Czarnobyla" zrobi serial dla HBO na podstawie "The Last of Us"

"The Last of Us", czyli najlepsza gra swojej generacji (dla niektórych w historii) wreszcie doczeka się przeniesienia na ekran. Co ciekawe nie będzie to widowisko kinowe, a serial, który powstanie dla HBO.

To nie koniec znakomitych informacji. Za produkcję odpowiadać będzie człowiek, który dał nam genialny Czarnobyl – Craig Mazin. Czy nadal Wam mało doskonałych nowin? Otóż przy serialu pracować będzie także producent i scenarzysta gry "The Last of Us" – Neil Druckmann. Funkcję producentów dodatkowo będą pełnili Carolyn Strauss i prezes studia Naughty Dog, Evan Wells.

Serial na podstawie "The Last of Us" będzie koprodukcją HBO oraz Sony Pictures Television i nowo powstałego studia PlayStation Productions. Dla tego ostatniego będzie to pierwszy serial w historii.

"The Last of Us" to arcydzieło będące ekskluzywnym tytułem na konsolę PlayStation, które zadebiutowało w 2013 roku. Akcja rozgrywa się w świecie spustoszonym przez pandemię, przez którą ludzie zmieniają się w krwiożercze bestie. W pewnym momencie losy dwójki bohaterów – mężczyzny o imieniu Joel i młodej dziewczyny Ellie krzyżują się. Ten niecodzienny duet wyrusza w niebezpieczną podróż przez zgliszcza Stanów Zjednoczonych.

Warto dodać, że w tym roku premierę będzie miała kontynuacja "The Last of Us".