Do obsady nowego horroru w reżyserii Jamesa Wana dołączyła właśnie nowa aktora. Jest nią młodziutka Mckenna Grace, która wcześniej miała okazję grać w filmach z uniwersum "Conjuring".

Mckenna Grace miała okazję zagrać w horrorze Annabelle wraca do domu, którego James Wan był producentem. Produkcja zarobiła 231 mln dolarów. Jeśli chodzi o nowy reżyserski projekt tego filmowca, to jest nim dzieło zatytułowane Malignant.

W obsadzie są również Annabelle Wallis, Maddie Hasson, George Young, Michole Briana White, Jake Abel, Jacqueline McKenzie, i Ingrid Bisu. Niestety na ten moment nie są znane żadne szczegóły dotyczące fabuły filmu. Scenariusz został napisany przez Jamesa Wana we współpracy z Akelą Cooper (o697885) i J. T. Petty.

Dla mnie Jamesa Wana jest to powrót do świata grozy po krótkiej przerwie. Filmowiec w ostatnim czasie podróżuje pomiędzy filmowymi gatunkami. Po tym, jak nakręcił siódmą odsłonę serii "Szybcy i wściekli", ponownie zasiadł za kamerą "Obecności" kręcąc sequel, a następnie zrealizował widowisko należące do DC Extended Universe opowiadające o Aquamanie.

Malignant trafi do kin 14 sierpnia 2020 roku.