Sony Pictures udostępniło pierwszy zwiastun swojej nowej produkcji wojennej zatytułowanej Greyhound. W głównej roli występuje Tom Hanks, który również odpowiedzialny jest za scenariusz oparty na prawdziwych wydarzeniach. Zapowiada się świetne kino.

Jedyną rzeczą bardziej niebezpieczniejszą niż linia frontu była walka o dotarcie do celu. Na początku II wojny światowej międzynarodowy konwój 37 okrętów alianckich, dowodzony przez kapitana Ernesta Krause (Tom Hanks), w swoim pierwszym dowództwie nad amerykańskim niszczycielem, przepływa przez zdradziecki Północny Atlantyk, ścigany jest przez wilcze stada nazistowskich okrętów podwodnych.

Reżyserią zajął się Aaron Schneider, dla którego będzie to powrót do tej roli po 11 latach przerwy, od debiutu Aż po grób z 2009 roku. Film oparty jest na powieści noszącej tytuł The Good Shepherd autorstwa C.S. Forestera. W głównych rolach występują m.in. Elisabeth Shue, Stephen Graham, Manuel Garcia-Rulfo, Maximilian Osinski, Lee Norris, Rob Morgan, Devin Druid, Michael Benz i Matthew Zuk.

Premiera planowana jest na 12 czerwca 2020 roku.