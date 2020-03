Platforma streamingowa Netflix nawiązała współpracę z tegorocznym laureatem Oscara. Taika Waititi – bo o nim mowa – będzie miał za zadanie zrealizować dwa seriale animowane inspirowane "Charlie’em i Fabryką Czekolady".

Taika Waititi w tym roku odebrał Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany za film Jojo Rabbit. Kolejny sukces nowozelandzkiego filmowca nie umknął ludziom z branży. Twórca otrzymał ciekawe zadanie od Netfliksa. Będzie producentem, scenarzystą oraz reżyserem dwóch projektów inspirowanych "Charlie’em i Fabryką Czekolady".

Jak zapewne doskonale pamiętacie do tej pory powstały dwa filmy aktorskie na podstawie klasycznej powieści Roalda Dahla, które opowiadały historię chłopca o imieniu Charlie Bucket. Miał on okazję odwiedzić niesamowitą fabrykę słodyczy należącą do Willy’ego Wonki. O czym opowiedzą, więc seriale?

Pierwszy z nich będzie skupiał się na samej Fabryce Czekolady i jej scenerii. Drugi z kolei opowie o legendarnych Umpa Lumpasach – pracownikach Willy’ego Wonki, którzy pomagali mu w fabryce.

Seriale zachowają kwintesencję ducha i tonu oryginalnej historii, jednak budując pierwszy raz świat i postacie daleko poza stronami książki Dahl.

twierdzą przedstawiciele Netfliksa

Co ciekawe ma to być dopiero początek współpracy amerykańskiego giganta z nowozelandzkim twórcą. Czekamy na dalsze informacje.