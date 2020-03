Sieć kin Cinema City wprowadza obniżkę cen biletów dla swoich klientów. Informacja to została potwierdzona przez pracownika firmy.

Od czwartku bilety w Cinema City kosztują od 15 do 17 zł. Wszystko oczywiście zależy od wielkości miasta. Co najważniejsze – stawki obowiązują również w weekendy. Jest to ogromna obniżka, jeśli spojrzymy na poprzednie kwoty, jakie należało płacić za bilety. W weekend było to nawet 36 zł.

Zmiany polityki cenowej dotyczą wszystkich kin Cinema City w całej Polsce. Zmiany te nie są podyktowane informacjami o koronawirusie, a wnikliwą analizą trendów rynkowych. Wprowadzona zmiana była planowana od dawna. Ceny zostają obniżone na wszystkie seanse 2D i będą obowiązywać przez cały tydzień. Bilety będą obecnie w dwóch cenach: 17 zł w Warszawie, a w innych miastach 15 zł. Ponadto ceny naszego popularnego programu Unlimited oraz wszystkich formatów jak: Imax, 4DX czy ScreeX zostały również dostosowane do nowego cennika. Zapraszamy naszych klientów do oglądania większej liczby filmów w niskich cenach na dużym ekranie.

ogłosiła Katarzyna Opertowska, marketing director Cinema City Poland

Z pewnością taka decyzja odbije się na plus sieci Cinema City. A Wy co sądzicie?