Tom Holland, aktor młodego pokolenia, którego kojarzyć możecie z roli Spider-Mana w Marvelowskich produkcjach obecnie pracuje na planie biograficznego dramatu Cherry. Bracia Russo odpowiedzialni za jego reżyserię opublikowali na swoim Twitterze pierwsze zdjęcie, na którym widzimy aktora w nowej roli.

fot. materiały prasowe

Cherry to dramat oparty o autobiograficzną powieść Nico Walkera. Fabuła produkcji skupi się na byłym medyku pracującym w armii Stanów Zjednoczonych, który cierpi na zespół stresu pourazowego. Mężczyzna początkowo wpada w uzależnienie od narkotyków. To powoduje u niego jeszcze większy uraz co kończy się tym, iż Walker zaczyna napadać na banki. Po kilku rabunkach zostaje złapany i osadzony w więzieniu, z którego ma wyjść na wolność pod koniec tego roku.

Autorem scenariusza do Cherry jest Jessica Goldberg. W obsadzie oprócz Toma Hollanda znajdują się Ciara Bravo, którą kojarzyć możecie z serialu Big Time Rush, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini i Kyle Harvey.

Bracia Russo zainteresowali się tą historią ponieważ rozegrała się ona w Cleveland w stanie Ohio, a właśnie stamtąd pochodzi reżyserski duet. Dlatego też wydarzenia te są im bardzo bliskie i cieszą się oni z powrotu do swojego rodzinnego miasta. Również tutaj powstały zdjęcia do filmu Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz.