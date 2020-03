Pod koniec marca do kin w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie wejdzie kolejne widowisko Walta Disneya na podstawie klasycznego filmu animowanego. Mowa oczywiście o Mulan. W sieci pojawiły się pierwsze prognozy dotyczące tego, ile film może zarobić.

Z prognoz, które są dostępne wynika, że w ciągu pierwszych trzech dni Mulan może zarobić od 80 do 90 milionów dolarów. Pojawiają się również nieco bardzie optymistyczne prognozy sugerujące, że remake animacji z 1998 roku przekroczy granicę 100 mln dolarów w weekend otwarcia. Oczywiście z powodu zagrożenia koronawirusem ten wynik może nie być możliwy do osiągnięcia.

Jeszcze do niedawna wydawało się, ze Walt Disney podejmie decyzję o przesunięciu premiery jednej z najważniejszych produkcji wytwórni w 2020 roku. Włodarze firmy zdecydowali się, jednak nie iść drogą MGM i pokażą film we wcześniej ustalonym terminie. Nie oni jedyni spróbują zawalczyć o widza pomimo panującego koronawirusa. Do kin wchodzą takie tytuły, jak Naprzód studia Pixar, kolejne część "Szybkich i wściekłych" czy sequel kasowego Cichego miejsca.

W przypadku, gdyby Walt Disney zmienił zdanie odnośnie premiery, będziemy Was o tym informować.