Mohammad Rasoulof, którego film There Is No Evil niedawno otrzymał statuetkę Złotego Niedźwiedzia podczas festiwalu w Berlinie, poinformował, że otrzymał smsowe wezwanie do stawienia się w więzieniu. Twórca nie planuje stawić się na wezwanie, a głównym argumentem jest panująca w Iranie epidemia koronawirusa.

Reżyser ma zakaz kręcenia filmów oraz czeka go rok więzienia, jednak do tej pory nie wzywano go do odbycia kary, wszytko jednak zmienił debiut najnowszej jego produkcji, która najwyraźniej nie przypadła rządowi Iranu do gustu. Dodatkowo Rasoulof złamał zakaz kręcenia filmów, za co teraz ma zostać ukarany.

There Is No Evil opowiada cztery historie luźno związane ze stosowaniem kary śmierci w Iranie i radzeniem sobie z osobistą wolnością pod rządami tyranii. Rasoulof nie mógł jednak udać się do Berlina, aby osobiście odebrać nagrodę, ponieważ władze Iranu nie wydały mu pozwolenia na podróżowanie. Organizatorzy zostawili puste krzesło i umieścili znak dla Rasoulof na konferencji prasowej. Córka reżysera, Baran, odebrała nagrodę w jego imieniu.

Rasoulof miał już wcześniej problemy z pracą w Iranie. W 2011 roku wraz z innym reżyserem Jafarem Panahi zostali aresztowani w Iranie za kręcenie bez pozwolenia. Para została skazana na sześć lat więzienia i zakazano im kręcenia filmów przez 20 lat pod zarzutem "tworzenia propagandy" przeciwko systemowi rządzącemu, ale kara Rasoulofa została później zmniejszona do roku więźnia. Jego film Pożegnanie zdobył nagrodę w Cannes w 2011 roku, ale reżyserowi nie zezwolono na podróż do Francji, aby odebrać wyróżnienie. Nie zezwolono mu również na podróż do Niemiec w 2013 r. po tym, jak władze skonfiskowały mu paszport.