Od jakiegoś czasu po cichu mówiono, że tegoroczna edycja South by Southwest (inaczej SXSW lub South By) zostanie odwołana. Dzisiaj oficjalnie ogłoszono, że 34. edycja tego wydarzenia się nie odbędzie.

SXSW jest to jedno z największych wydarzeń na świecie, jest to ogromny festiwal muzyczny i filmowy. Wiele firmy, talentów i osobowości medialny w ciągu kilku ostatnich dni odwoływało swój udział. Teraz, po raz pierwszy od 34 lat, SXSW zostało całkowicie anulowane. Festiwal miał trwać w dniach 13-21 marca w amerykańskim Austin.

W oparciu o zalecenie naszego urzędnika ds. Zdrowia publicznego i dyrektora zdrowia publicznego oraz po konsultacji z zarządcą miasta, postanowiliśmy ogłosić lokalną katastrofę w mieście, i w związku z tym, wydałem rozkaz anulujący SXSW – oświadczył Steve Adler, burmistrz miasta Austin

Żeby pokazać jaką skalę ma to wydarzenie przytoczymy kilka liczb – w zeszłym roku odnotowano 417 400 zarejestrowanych uczestników, na różnych prezentacjach i konferencjach wystąpiło ponad 5 tys. prelegentów, odbyło się także ponad 2,5 tys. koncertów, oraz zaprezentowani ponad 300 produkcji filmowych, z czego ponad połowa miała tutaj swoją premierę. W poprzednich latach kariery rozpoczynały tu takie gwiazdy jak The White Stripes, Amy Winehouse czy Billie Eilish. Dodajmy, jeszcze, że w 2019 roku festiwal dla lokalnych przedsiębiorców przyniósł zysk w granicach 350 milionów dolarów.

W tym roku wśród filmowych premier miały być takie produkcje jak The King of Staten Island w reżyserii Judda Apatowa, nowa produkcja Apple Beastie Boys Story, czy komedia The Lovebirds.