Kolejne smutne wiadomości dla fanów kina. W wieku 38 lat zmarł aktor Nicholas Tucci.

Nicholas Tucci znany był przede wszystkim z grania w filmach grozy. Fani na pewno zapamiętają jest rolę w filmie zatytułowanym Następny jesteś ty. Oprócz tego w jego aktorskim CV możemy znaleźć takie tytuły, jak The Ranger, Undocumented czy Choose.

Nicholas Tucci zmarł 3 marca Szpitalu Onkologicznym Smilow w New Haven w Connecticut. Z oświadczenia wynika, że aktor do samego końca wolał zachować w tajemnicy prywatność swojej choroby, aby móc kontynuować swoje marzenia zawodowe i artystyczne tak długo, jak to możliwe. Uczestniczył w przesłuchaniach i był czynnym aktorem.

Nam nie pozostaje nic innego, jak złożyć najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom.