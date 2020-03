Universal Studios święci właśnie triumfy związane ze świetnymi wynikami finansowymi oraz ocenami wśród krytyków i fanów dla filmu Niewidzialny człowiek. Już teraz studio planuje kolejne produkcje grozy, które będą podobnie odbierane, jak hitowy horror wyreżyserowany przez Leigha Whannella.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Universal Studios doszło do porozumienia z Jamesem Wanem w sprawie produkcji filmu z gatunku monster movies. Aktualnie nad scenariuszem filmu pracuje Robbie Thompson, który w przeszłości maczał palce przy serialu Nie z tego świata. Na razie nie ma planów, aby to sam James Wan stanął za kamerą produkcji.

Źródła podają, że historia wywodzi się z klasycznego dziedzictwa potworów, które w swoim portfolio posiada Universal Pictures i jest przerobiona na czasy współczesne. W sumie podobnie można napisać o Niewidzialnym człowieku, który również bazuje na klasycznej opowieści, jednak jest skonstruowany w taki sposób, aby dzisiejszy widz mógł czuć się komfortowo oglądając horror na wielkim ekranie.

Fabuła ma się skupiać na grupce przyjaciół, którzy odkrywają, ze ich sąsiad buduje w piwnicy potwora. Spoiler: w pewnym momencie potwór ożywa i wydostaje się. Czyżby miała to być współczesna wariacja na temat historii doktora Frankensteina?